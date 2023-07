Erben haben vergangenes Jahr auf ihr Erbe weniger Steuern gezahlt. Die Erbschaftsteuer ist nach jahrelangem Anstieg erstmals im Vergleich zum Vorjahr gesunken, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Die Summe sank demnach um knapp zehn Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Dagegen stieg die festgesetzte Schenkungsteuer deutlich an, sie erhöhte sich um 56,7 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro.

18.07.2023 10:30