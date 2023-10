Die Tourismus-Branche in Deutschland hat im Ferienmonat August weniger Übernachtungen von Reisenden aus dem In- und Ausland verzeichnet. Hotels, Pensionen, Campingplätze und Co. verbuchten 57,1 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Daten am Mittwoch mitteilte. Das waren 1,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Vor-Corona-Niveau vom August 2019 wurde um 1,3 Prozent verfehlt.

11.10.2023 15:16