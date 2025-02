Der Kurs des Euro ist zum Franken derweil leicht gesunken. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9377 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,9392). Mit Kursen von zuletzt 0,8939 Franken hat sich der US-Dollar am frühen Abend kaum von der Stelle bewegt.