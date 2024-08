Der US-Dollar hat sich zuletzt etwas erholt von seinen jüngsten Verlusten im Nachgang zur Rede von US-Notenbankpräsdent Jerome Powell am Freitag am Notenbankertreffen in Jackson Hole. Das USD/CHF-Paar notierte am Mittwochmorgen bei 0,8440 nach 0,8414 an Vorabend.