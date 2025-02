Am Dienstagnachmittag hatten schwache US-Konsumdaten auf den Dollar gedrückt. So hatte sich das vom Conference Board erhobene Konsumentenvertrauen deutlich eingetrübt. Es fiel im Januar so stark wie seit August 2021 nicht mehr, wobei sich die Erwartungen besonders deutlich eintrübten. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump schürt laut Conference Board Inflationsängste.