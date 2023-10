Der Dollar hat sich am Abend zum Euro und zum Franken am Freitag wieder abgeschwächt, nachdem er infolge überraschend robuster Arbeitsmarktdaten aus den USA zwischenzeitlich erholt hatte. Der Euro kletterte im New Yorker Handel zur US-Währung zuletzt bis auf fast 1,06 US-Dollar. Nach den Jobdaten war der Kurs zunächst bis auf 1,0482 Dollar abgesackt, der unerwartet starke Anstieg der Beschäftigung in den USA hatte die Spekulation auf weiter steigende Zinsen verstärkt.

06.10.2023 23:51