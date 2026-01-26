Der Euro hat zum Dollar ebenfalls angezogen und kostet aktuell 1,1859 US-Dollar. Zum Franken hat die Gemeinschaftswährung auch nachgegeben und notiert aktuell bei 0,9220. Der Franken bleibt also der «sichere Hafen» par expellence.
Die US-Währung leidet zunehmend unter der unberechenbaren Politik der Regierung von Donald Trump, sagten Marktbeobachter. Auch nach der Beruhigung rund um die «Grönland-Story» erholte sich der US-Dollar nur kurzfristig. Zu hoch seien die Zweifel, ob und wie lange die geopolitische Entspannung andauert.
awp-robot/ra/to
(AWP)