Die US-Währung leidet zunehmend unter der unberechenbaren Politik der Regierung von Donald Trump, sagten Marktbeobachter. Auch nach der Beruhigung rund um die «Grönland-Story» erholte sich der US-Dollar nur kurzfristig. Zu hoch seien die Zweifel, ob und wie lange die geopolitische Entspannung andauert.