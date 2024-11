Donald Trump stellte für seine zweite Amtszeit unter anderem hohe Einfuhrzölle und Steuersenkungen in Aussicht. Dies habe Implikationen für die US-Geldpolitik, hiess es am Markt. So würden niedrigere Steuersätze das Wachstum befördern und höhere Zölle die Inflation antreiben. «Käme es so, müsste auch die US-Notenbank Fed von ihren geplanten Zinssenkungen Abschied nehmen», kommentierte Thomas Gitzel von der VP Bank. Dies würde tendenziell den Dollar stützen.