Yen unter Druck

Unter Druck stand der japanische Yen. In Japan hat sich die Inflation im Juni stärker als erwartet abgeschwächt. Die Konsumentenpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 3,3 Prozent im Jahresvergleich zu. Im Vormonat war die Teuerung noch den dritten Monat in Folge gestiegen und hatte mit 3,7 Prozent den höchsten Wert seit Anfang 2023 erreicht. Vor den Oberhauswahlen in Japan herrschte zudem Zurückhaltung an den Märkten.