Auch zum Franken legte der Greenback zu: Das USD/CHF-Paar kostete am späten Nachmittag 0,8867 nach 0,8805 um die Mittagszeit. Der Franken hatte allerdings schon am Morgen Terrain eingebüsst, wurde das Paar doch am frühen Morgen noch bei 0,8762 gehandelt. Hintergrund für die Frankenschwäche war, dass die Schweizer Inflation für den Januar mit 1,3 Prozent deutlich zurückkam und auch weit unter den Erwartungen ausfiel.