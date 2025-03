Derweil dürften gemäss der Commerzbank-Experten die Unsicherheiten über die US-Zollpolitik mindestens noch bis zum 2. April anhalten. Und was genau die US-Regierung mit den Zöllen wirklich bezwecken will, wisse wohl derzeit auch das Weisse Haus selbst nicht so genau, schreiben die Analysten in einem Kommentar.