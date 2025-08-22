Das USD/CHF-Paar fiel mit 0,7999 gar kurz unter die Marke von 0,80, zuletzt ging es mit 0,8012 wieder etwas höher um. Am frühen Freitag waren noch mehr als 81 Rappen pro Dollar bezahlt worden. Das EUR/USD-Paar stieg derweil im Hoch am Abend auf 1,1745, kostete mit 1,1721 zuletzt aber wieder klar weniger. Am Freitagmorgen hatte der Euro noch unter 1,16 Dollar notiert. Keine allzu grossen Bewegungen gab es derweil bei EUR/CHF: Das Paar kostete am späten Abend 0,9391 und damit fast gleich viel wie am Freitagmorgen (0,9388).