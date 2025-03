Die jüngsten US-Konjunkturdaten zu den Detailhandelsumsätzen sind deutlich unter den Erwartungen der Analysten zu liegen gekommen. Auch der Empire State Index für die Entwicklung der US-Industrie rutscht sehr deutlich in den negativen Bereich. Die Signale für eine sich abschwächende Konjunktur in den US hätten sich damit weiter verstärkt, was jedoch gleichzeitig auch die Inflationsängste etwas bremste, ist im Markt zu hören.