Der US-Dollar hat am Mittwoch deutlich nachgegeben und ist zur Schweizer Währung erstmals seit 2015 unter die Marke von 87 Rappen gesunken. Ein unerwartet starker Rückgang in der Inflation in den USA belastete die US-Währung. Der Euro verteuerte sich zur Dollar auf über 1,11 Dollar und stieg auf den höchsten Stand seit März 2022.

12.07.2023 17:07