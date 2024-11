Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9379 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, hat der Euro zum US-Dollar in der Nacht nochmals an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0636 nach 1,0653 am Vorabend gehandelt. Das Paar bewegt sich derzeit auf einem Niveau, das es seit April nicht mehr gesehen hat.