Aktuell wird das Währungspaar Euro-Dollar zu 1,0315 gehandelt. Das ist weniger als am Freitagabend (1,0332). Am Freitagmorgen kostete ein Euro noch 1,0376 Dollar. Auch zum Franken ist der Greenback gestiegen und steht aktuell bei 0,9113 nach 0,9090 am Freitagabend. Derweil wird das Euro-Franken-Paar wenig verändert zu 0,9397 nach 0,9395 gehandelt.