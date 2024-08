Der Dollar hat am Dienstagnachmittag gegenüber Franken und Euro an Wert verloren. Der «Greenback» tauchte mit 0,8580 Franken erstmals seit fast zwei Wochen wieder unter die Marke 0,86 Franken. Der Euro seinerseits überschritt erstmals seit Dezember die Marke von 1,11 Dollar, nachdem er am Mittag noch 1,1077 Dollar gekostet hatte.