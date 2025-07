Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Dollar derzeit bei 0,7972 Franken. Das ist mehr als am Morgen (0,7952) oder am Freitagabend (0,7934). Auch der Euro hat zum Dollar an Wert eingebüsst und kostet aktuell 1,1737 Dollar nach 1,1765 am frühen Morgen bzw. 1,1780 am späten Freitag. Das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9356 mehr oder weniger auf der Stelle.