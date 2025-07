Nun aber rückten die bange erwarteten Briefe aus den USA wieder in den Vordergrund. Zwar hat US-Präsident Donald Trump inzwischen seine Briefe an zahlreiche Länder verschickt. Doch in der Schweiz und in der EU ist die Post noch immer nicht eingetroffen. Allzulange sollte es aber nicht mehr dauern. Denn Trump will die Frist für den Abschluss von Handelsabkommen nicht über den 1. August hinaus verlängern.