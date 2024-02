Am Devisenmarkt bleibt das Interesse der Anleger überwiegend auf Konjunkturdaten aus den USA gerichtet, von denen sie sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik in der grössten Volkswirtschaft der Welt versprechen. Besonders beachtet werden dürften am Nachmittag Daten zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten.