Der US-Dollar neigt am Montagvormittag weiterhin zur Schwäche. Grund dafür sind vor allem die US-Präsidentenwahlen und ihr weiterhin offener Ausgang. Gegenüber dem Franken fiel der US-Dollar auf zuletzt 0,8634 Franken von 0,8653 am frühen Morgen. Am Freitagabend hatte der Greenback noch über 87 Rappen gekostet und damit so viel wie seit August nicht mehr.