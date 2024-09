Das EUR/USD-Paar zog am Dienstagvormittag zeitweise bis auf 1,1146 an und notiert aktuell mit 1,1140 noch immer in Griffweite zu dieser Marke. Zuletzt notierte das Währungspaar Ende August auf diesem Niveau. Auch zum Franken verlor der US-Dollar weiter an Wert. Das Duo USD/CHF steht aktuell bei 0,8438 und damit in nicht allzu weiter Ferne des Jahrestiefs von 0,8374. Der EUR/CHF notiert derweil kaum verändert bei 0,9400.