Gegenüber beiden Leitwährungen konnte der Franken recht klar zulegen. Am deutlichsten war das Plus zum Dollar, der im Handelsverlauf fast einen Rappen an Wert einbüsste und mit einem Tiefststand von 0,8006 nur noch knapp über der Schwelle von 86 Rappen zu liegen kam. Im späten Handel erholte er sich wieder etwas auf 0,8632. Der Euro büsste der weil zum Franken stetig an Wert ein. Im späten Handel fällt er mit 0,9398 sogar leicht unter die Schwelle von 94 Rappen. Im Vormittag wurde er mit 0,9441 noch klar darüber gehandelt.