Der Euro hat am Dienstag im Verlauf zuvor erzielte Gewinne abgegeben und ist unter 1,06 US-Dollar gefallen. Am späten Nachmittag notiert der Euro bei 1,0581 US-Dollar und damit niedriger als am Vorabend. Am Vormittag war die Gemeinschaftswährung noch bis 1,0675 Dollar gestiegen.

31.10.2023 16:52