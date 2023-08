Auch zum Franken hat der Euro im Vormittagshandel etwas an Wert eingebüsst - allerdings deutlich weniger als zum Dollar - und kostete zuletzt 0,9582 Franken nach 0,9593 am frühen Morgen. Der Dollar wurde derweil auch zum Franken stärker und legte auf über 0,88 Franken zu auf zuletzt 0,8811 Franken nach 0,8786 am Morgen.