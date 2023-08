Zur Schweizer Währung rutschte der Euro mit 0,9596 Franken unter die Marke von 0,96 Franken, die er am vergangenen Montag überwunden hatte. Am späten Nachmittag war die Gemeinschaftswährung noch 0,9607 Franken wert gewesen. Der Dollar zog leicht an auf 0,8765 Franken nach 0,8752 Franken wenige Stunden zuvor.