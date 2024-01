Der Eurokurs ist am Dienstag etwas unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung fiel unter 1,10 US-Dollar und notierte am Nachmittag bei 1,0948 Dollar klar tiefer als noch am Freitagabend. Damit entfernte sich der Euro weiter vom höchsten Stand seit Juli, der in der vergangenen Woche über 1,11 Dollar erreicht worden war.

02.01.2024 15:29