Auch zum Franken verlor der Euro am Freitag, gar noch stärker als zum US-Dollar. Das EUR/CHF-Paar notierte zuletzt bei 0,9454 und damit auf dem tiefsten Stand seit Mitte Oktober - damals war das Paar im Tief bis auf 0,9274 zurückgefallen. Nachdem das USD/CHF-Paar bis am späteren Nachmittag stabil war, legte der Franken am Abend auch zum US-Dollar klar zu. Das USD/CHF-Paar kostete zuletzt 0,8695 nach knapp 0,8750 über weite Strecken des Tages.