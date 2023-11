Am Vortag erging es dem US-Dollar ähnlich. Fed-Direktor Christopher Waller hatte sich nicht nur mit der geldpolitischen Ausrichtung der US-Zentralbank Fed grundsätzlich zufrieden gezeigt, was gegen weitere Zinsanhebungen spricht. Auch brachte er die Möglichkeit von Zinssenkungen in den kommenden Monaten ins Spiel, soweit die Inflation weiter fällt. Waller gilt normalerweise als Befürworter einer straffen Geldpolitik, was seine Bemerkungen zusätzlich unterstreicht.