An den Märkten wird gegenwärtig von einer ersten Zinssenkung der EZB bereits im April ausgegangen. Fachleute halten den Zeitpunkt allerdings überwiegend für verfrüht. Am Montag standen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Im weiteren Wochenverlauf stehen jedoch eine Vielzahl von wichtigen Konjunkturdaten und Ereignissen an. In der Eurozone werden Wachstumsdaten für das Schlussquartal und neue Inflationsdaten veröffentlicht. Beides ist für die künftige Zinspolitik der EZB mit ausschlaggebend.