Auch der Euro hat zum Franken deutlich an Wert eingebüsst und fiel unter die Marke von 0,94 Franken bis auf 0,93525 Franken. Laut Marktbeobachtern ist das ein Rekordtief: «Möglicherweise ist der Euro bei der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015 noch tiefer gefallen. Aber ob ein solcher Kurs auch bezahlt wurde, ist sehr, sehr unsicher. Ich denke, wir waren noch nie so tief seit es den Euro gibt», sagte ein Händler. Am späten Abend kostet der Euro 0,9362 Franken.