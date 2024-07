Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer ist mit Blick auf die weitere Konjunkturentwicklung in der Eurozone eher skeptisch. «Nach wie vor bremsen offenbar die hohen Leitzinsen und die Kaufkraftverluste infolge der zwischenzeitlich starken Inflation den heimischen Konsum und die Investitionstätigkeit», heisst es in einem Kommentar. Stamer verweist zudem auf zuletzt schwache Konjunkturindikatoren. «Ohne den starken Aussenhandel dürfte sich also die Wirtschaft des Euroraums in den kommenden Quartalen nur schwach entwickeln.»