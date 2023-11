Am Dienstag hatte ein unerwartet starker Rückgang der Inflationsrate in den USA den Dollar belastet. So hatte der Euro vor den Daten nur knapp über 1,07 Dollar notiert. Und zum Franken war die US-Devise nach der Veröffentlichung von über 90 auf unter 89 Rappen gefallen. Mit dem Rückgang der amerikanischen Teuerungsrate im Oktober auf 3,2 Prozent hat sich am Devisenmarkt die Spekulation verstärkt, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins nicht weiter erhöhen wird und im kommenden Sommer mit ersten Zinssenkungen beginnen könnte.