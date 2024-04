Der Euro hat sich am Montag nur wenig von der Stelle bewegt. Auch andere Währungen zeigten trotz des iranischen Angriffs auf Israel vom Wochenende wenig Regung. Der US-Dollar, der vielen Anlegern als Hort der Sicherheit gilt, gab zeitweise sogar nach. Erst am späteren Nachmittag konnte sich der Kurs etwas erholen. Ein Euro kostete zuletzt 1,0626 Dollar und damit weniger als am Morgen.