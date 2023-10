Der Euro ist am Montag etwas unter Druck geraten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0541 US-Dollar. Sie notierte etwas über dem in der Vorwoche markierten Tiefstand seit Januar von knapp 1,05 Dollar. Am Morgen war der Euro noch kurzzeitig bis auf fast 1,06 Dollar gestiegen.

02.10.2023 13:37