Der Eurokurs hat am Mittwoch anfängliche deutliche Verluste etwas eingegrenzt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0849 US-Dollar. Damit machte sie nach den Abschlägen am Morgen wieder etwas Boden gut, notierte aber noch deutlich tiefer als am Vortag.

23.08.2023 17:15