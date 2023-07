Zum Franken vergünstigte sich die Gemeinschaftswährung im Laufe des Tages immer weiter. Am späten Abend geht EUR/CHF bei 0,9629 Franken um nach 0,9638 Franken am späten Nachmittag und 0,9664 am Morgen. Der Greenback kostet derweil 0,8577 Franken und somit in etwa gleich viel wie am Nachmittag und am Morgen.