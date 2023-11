Auftrieb hatte der Euro bereits in den vergangenen Wochen insbesondere von rückläufigen Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed erhalten. Derzeit werden keine weiteren geldpolitischen Straffungen mehr erwartet. Vielmehr gibt es mit Blick auf das kommende Jahr Spekulationen auf eine konjunkturelle Abkühlung und erste Zinssenkungen. An diesem Montag veröffentlichte Daten vom US-Immobilienmarkt unterstützten entsprechende Hoffnungen, hatten aber keinen merklichen Einfluss auf die Devisenkurse. Die Zahl der verkauften Neubauten war im Oktober deutlicher als erwartet gefallen.