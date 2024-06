Der Euro hat sich am Montag im US-Handelsverlauf nach einem Rutsch in Richtung seines Tagestiefs wieder leicht erholt. Im Vergleich zum Freitag zeigte er sich dennoch weiterhin schwach, was dem Ausgang der Europawahlen geschuldet war. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0762 US-Dollar. Zur Mittagszeit im Frankfurter Handel notierte sie mit 1,0733 Dollar auf dem tiefsten Stand seit dem 9. Mai. Am Vorabend war der Euro noch über 1,08 Dollar wert.