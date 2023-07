Der Kurs des Euro hat am Dienstag zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben. Die Gemeinschaftswährung erreichte im Handelsverlauf bei 1,1276 Dollar den höchsten Stand seit Februar 2022, bevor der Schwung nachliess. Am Nachmittag kostete der Euro 1,1235 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

18.07.2023 17:10