Auf Datenseite steht am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland an. Laut Helaba ergibt sich nach den am Vortag etwas besser ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes eine leicht positive Indikation. «Eine Trendwende für die deutsche Wirtschaft auszurufen erschiene gleichwohl verfrüht», grenzen die Experten aber gleichzeitig wieder ein. Nach einer Serie von Rückgängen des ifo-Indexes bedürfte es dazu einer über Monate dauernden Erholung, die auch das Indexniveau deutlich anhebe.