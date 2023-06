Der Euro ist am Dienstag nach US-Inflationsdaten zeitweise über 1,08 US-Dollar geklettert. Im New Yorker Handel notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt noch bei 1,0791 Dollar und bei 0,9779 Franken - im Vergleich zum Vormittag also kaum verändert. USD/CHF notierte derweil bei 0,9062.

13.06.2023 21:08