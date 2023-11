Der Euro hat sich am Dienstag zum Dollar nur wenig bewegt. Er konnte nicht an die Kursgewinne der vergangenen beiden Handelstage anknüpfen, und der Sprung über die Marke von 1,10 US-Dollar gelang nicht. Am späten Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0938 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

21.11.2023 16:59