Während in den USA zuletzt die Zinssenkungserwartungen wegen guter Arbeitsmarktdaten zurückgeschraubt wurden, sind sie in der Eurozone eher gestiegen. Die schwache Konjunktur spricht laut Experten für eine merkliche Lockerung der Geldpolitik. Daher ist der Euro seit Monatsbeginn unter Druck geraten. Am Monatsanfang hatte er noch über 1,11 Dollar notiert.