Der Euro hat am Montagvormittag wieder etwas an Boden eingebüsst. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9358 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen. Auch zum US-Dollar hat die Gemeinschaftswährung leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0501 nach 1,0518 am frühen Morgen gehandelt. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich mit 0,8909 derweil kaum von der Stelle.