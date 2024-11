Noch am Vormittag hatte der US-Dollar - wie schon in den vergangenen Tagen - an Stärke gewonnen. Die US-Währung wurde zuletzt vom Wahlsieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen beflügelt. Trumps Politik dürfte über höhere Haushaltsdefizite und höhere Zölle die Inflation nach oben treiben, wird am Markt befürchtet.