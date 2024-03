Impulsloses Geschäft

Der Wochenbeginn am Devisenmarkt verlief zunächst in ruhigen Bahnen. Im Euroraum wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag nur Zahlen zum Häusermarkt an. Aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve äussern sich einige Vertreter.