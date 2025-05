Laut den am Nachmittag veröffentlichten Daten hat sich die Inflation in den USA weiter abgeschwächt. Zwar sei in den nächsten Monaten weiterhin ein zollbedingter Preisschub zu erwarten, meinten die Ökonomen der Commerzbank. Doch habe sich der Preisauftrieb vor dem Handelskonflikt offensichtlich spürbar beruhigt. Dies erhöhe die Chancen, dass der Inflationsschock nicht aus dem Ruder laufe.