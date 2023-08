Am Nachmittag stehen in den USA noch Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm. Der Arbeitsmarkt wird von der US-Notenbank stark beachtet, da er Auswirkungen auf die Inflation hat. Zudem werden noch regionale Frühindikatoren veröffentlicht. Der Fokus dürfte nach Einschätzung von Antje Praefcke, Devisenexpertin der Commerzbank, weiter auf dem Dollar liegen. Schliesslich kämen aus der Eurozone derzeit kaum Nachrichten. "Aus der EZB sind keine Töne zu vernehmen, erst wieder Ende August treten die ersten Redner auf", so Praefcke.