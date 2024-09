Zum Franken hat der Euro in der Nacht etwas zugelegt, was aber vor allem einer leichten Frankenschwäche zuzuschreiben sein dürfte. So kostet die europäische Gemeinschaftswährung am frühen Morgen 0,9402 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9382 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8534 etwas tiefer als am Vorabend (0,8514).